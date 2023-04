PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Real Madrid – Chelsea - Ligue des Champions

Mon pronostic : le Real Madrid bat Chelsea et Vinicius buteur (3.70)

Cette Ligue des Champions nous offre un beau remake des quarts de finale de la saison passée. Le Real Madrid est, en revanche, clairement ajourd'hui face à une équipe de Chelsea bien mal en point. Les Blues ont, en effet, enchaîné les contre-performances dans les compétitions nationales, voyant ainsi les entraîneurs se succéder sur le banc de touche. C’est donc Franck Lampard qui aura pour mission de créer l’exploit face à des Merengue tenants du titre. Bien supérieurs sur le plan collectif, les joueurs de Carlo Ancelotti peuvent, de plus, compter sur une attaque de feu avec un Karim Benzema toujours aussi éblouissant et un Vinicius qui revient en grande forme. Je vois d’ailleurs un but du Brésilien ce soir dans une rencontre que son équipe devrait gagner à domicile.

