PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Sénégal – Pays-Bas du 21 novembre – CDM 2022

Mon pronostic : les Pays-Bas mènent à la mi-temps contre le Sénégal et gagnent le match (2.15)

C’est le choc de ce groupe A entre les deux équipes qui devraient se disputer la première place de la poule. Les Pays-Bas devront évoluer sans Memphis Depay pour cette première rencontre mais cela ne change pas mon pari car il manque Sadio Mané pour le Sénégal. Les « Oranje » sont logiquement favoris, eux qui sont invaincus depuis quinze rencontres et ont terminé premiers de leur groupe en Ligue des Nations devant la Belgique et la Pologne notamment. Je pense qu’ils ont les clefs pour prendre la tête de leur poule au Qatar. Pour cela il faudra l’emporter face aux Sénégalais qui auront la motivation de faire un résultat. Les Lions, vainqueurs de la CAN, ont des ambitions pour cette édition. Cependant, je vois les Néerlandais bien débuter ce match en menant à la mi-temps avant de s’imposer au bout pour prendre trois points très importants (2.15) !

