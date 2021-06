PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Ecosse-République Tchèque Euro 2020

Mon pronostic: l'Ecosse ne perd pas contre la République Tchèque, les deux équipes marquent (2.50).

Je suis d’accord avec Kevin et Arthur! Cette rencontre entre l’Ecosse et la République Tchèque s’annonce vraiment très serrée. Les hommes de Steve Clarke restent sur un succès compliqué contre le Luxembourg (1-0) juste avant le début de cet Euro 2020. Mais la défense composée de Tierney, Gallagher et Hanley a déjà montré ses limites. Notamment face aux Pays-Bas (2-2), à l’Autriche (2-2) ou encore contre Israël (1-1). De quoi donner des idées aux Tchèques… Problème, ils sont eux toujours très irréguliers. Mais dans le secteur offensif ils peuvent s’appuyer sur Masopust, Schick ou encore Jankto. C’est pourquoi je vois l’Ecosse ne pas perdre contre la République Tchèque et les deux équipes marquent!

Pariez sur Ecosse-République Tchèque ici.