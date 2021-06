PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Hongrie-France Euro 2020

Mon pronostic: la France gagne par un but d'écart contre la Hongrie (3.20).

Je suis totalement d'accord savec Christophe et Lionel! Assez logiquement les joueurs de Didier Deschamps devraient s'imposer ce samedi contre la Hongrie. Mais il faut s'attendre à une affiche très serrée. La défense hongroise composée de Botka, Orban et Szalai est capable de se montrer très solide. Cela a d'ailleurs été le cas contre le Portugal pendant une bonne partie de la rencontre. Mais en terme de niveau de jeu, la France me paraît quand même au-dessus. Notamment en attaque avec un Kylian Mbappé qui semble en feu en ce début de compétition. Il est d'ailleurs capable d'être décisif ce samedi. C'est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès par un but d'écart de la France contre la Hongrie!

