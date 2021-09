PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Marseille-Galastasaray – Ligue Europa

Mon pronostic : Marseille s’impose face à Galatasaray et les deux équipes marquent (3.25)

C’est une grosse affiche ce soir ! L’Olympique de Marseille a connu une semaine bien compliquée, après un nul concédé à Angers et une défaite à domicile face à Lens. S’ils semblent marquer le pas, je suis toujours convaincu par le niveau de jeu des Marseillais, notamment sur le plan offensif. En face, Galatasaray connait un début de saison difficile, malgré sa victoire obtenue contre la Lazio lors de la première journée des phases de poules. L’équipe turque a les capacités d’embêter les Phocéens mais montre de vraies lacunes à l’extérieur et ne semble pas en mesure de prendre les trois points. C’est pourquoi je miserais sur une victoire de l’OM et les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permettrait de plus que tripler votre mise (3.25).

