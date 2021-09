PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Real Sociedad-Monaco – Ligue Europa

Mon pronostic : Monaco ne perd pas et les deux équipes marquent (2.80)

Belle affiche ce soir à San Sebastian ! L’AS Monaco va beaucoup mieux depuis deux semaines et sa victoire contre Sturm Graz lors de la première journée des phases de poules. Les Monégasques ont retrouvé la confiance et cela se ressent sur le terrain, notamment offensivement avec neuf buts marqués sur les quatre derniers matches, toutes compétitions confondues. Mais ils affrontent aujourd’hui une équipe très solide. La Real Sociedad n’a toujours pas encaissé le moindre but à domicile depuis le début de la saison. Les actuels deuxième de Liga ne marquent, en revanche, que très peu sur leur pelouse, même s’ils peuvent compter sur un adversaire très friable en défense. Il me semble tout de même difficile pour cette équipe d’obtenir la victoire. Je miserais donc sur Monaco qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent (2.80)

Pariez sur Real Sociedad-Monaco ici !