PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 26 décembre 2022 - NBA

Mon pronostic : Brooklyn s'impose à Cleveland (2.00)

Quel duel nous attend cette nuit sur les parquets en NBA ! Cleveland, 3ème de la conférence Est, reçoit Brooklyn, 4ème. Les deux équipes sont au top de leur forme et ce match promet d'être spectaculaire. Si les Cavaliers restent impressionnants à domicile depuis le début de la saison, ils ont perdu leur dernier match face à Toronto (10e à l'Est). Ce qui pourrait laisser planer le doute dans la tête des coéquipiers de Donovan Mitchell. De l'autre côté, les Nets sont dans la forme de leur vie : 8 victoires sur les 8 derniers matches et 14 victoires sur les 15 dernières rencontres. Seul ombre au tableau, une défaite face à Boston, leader de la conférence, début décembre. C'est pourquoi, avec une telle dynamique et un léger doute dans l'Ohio, je vois Brooklyn crée une petite surprise et s'imposer sur le parquet des Cavs !

Mon MyMatch :

Brooklyn vainqueur + Ben Simmons donne au moins 5 passes décisives + Kevin Durant et Kyrie Irving marquent au moins 25 points chacun (6.75)

Mon SuperCombo :

Le MyMatch Cleveland - Brooklyn

+ Victoire de Chicago

+ Lauri Markkanen et Jordan Clarkson (Utah) marquent au moins 20 points chacun

+ Victoire de la Nouvelle Orléans

+ Victoire de Portland

+ Bojan Bogdanovic (Détroit) et Paul Georges (LA Clippers) inscrivent au moins 20 points chacun

Cote totale : 78,5