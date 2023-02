PRONOS PARIS RMC Le pari du folie du 16 février – Ligue Europa

Notre pronostic : le Shakhtar Donetsk bat Rennes à Varsovie (3.30)

Même si le Shakhtar n’a plus disputé de match officiel depuis le 23 novembre, même s’il a perdu tous ses Brésiliens à l’exception de Taylor, même s’il n’est que 2e de son championnat derrière Dnipro, même s’il doit jouer ses matches européens en Pologne… je suis inquiet pour Rennes. Ce déplacement dans le froid glacial de Varsovie a tout du piège pour les Bretons. Ils traversent une période très compliqué, notamment en déplacement. Depuis la reprise, Rennes a perdu tous ses matches à l’extérieur contre les clubs de Ligue 1 : à Reims, à Clermont, à Lorient et à Toulouse en championnat, mais aussi à Marseille en Coupe de France. L’absence de Terrier constitue un véritable handicap pour les « Rouge et noir » et Toko Ekambi n’a pas du tout le même niveau. Comme les Ukrainiens seront ultra-motivés pour les raisons extra-sportives que nous connaissons tous, je vous propose de tenter un beau pari de folie : la victoire du club de Donetsk qui n’a perdu qu’un seul (le premier à Vienne contre l’Austria) de ses cinq matches amicaux avant de reprendre la compétition ce soir.

Fiabilité : 35 %

