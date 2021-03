PRONOS PARIS RMC Le pari du jour d'Eric Di Meco du 3 mars Ligue 1 - France

Mon pronostic : match nul entre Lille et Marseille (3.75) !

Lille reçoit Marseille ce soir à 21h pour la grosse affiche de cette 28e journée. Le LOSC a du mal à domicile avec aucune victoire sur ses trois dernières réception. La dernière en date face à Strasbourg (1-1) pourrait être préjudiciable dans la course au titre tellement les quatre équipes de tête se tiennent en peu de points. Evidemment le LOSC part favori contre Marseille. Sampaoli vient d'arriver. Il sera évidemment trop tôt pour juger son influence sur cette rencontre mais se pourrait-il qu'il y ait un déclic chez les joueurs comme il y en a eu un pour les Nantais avec Antoine Kombouaré? C'est possible. Les Marseillais restent en plus sur une bonne performance face à Lyon (1-1). Je pense que l'OM pourrait profiter de ce manque de confiance des Lillois chez eux pour obtenir un précieux point. Je pense également que Milik devrait se distinguer une nouvelle fois, lui qui a déjà marqué deux buts en autant de rencontres jouées. Si vous combiné un but du Polonais avec le nul, cela vous fait une cote exceptionnelle de 12.50 !