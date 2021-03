PRONOS PARIS RMC Le pari du jour d'Eric Salliot ATP Doha

Mon pronostic : victoire de Gasquet contre Rola (1.52) !

Roger Federer n'est pas le seul de retour sur le circuit à Doha. Richard Gasquet l'est aussi aujourd'hui contre Rola. Le Français, gêné au pied depuis plusieurs semaines a pu rejouer et se retrouve donc sur le court aujourd'hui face à un adversaire largement à sa portée. Il a dû être soulagé en voyant le tirage au sort. Difficile de savoir où en est Richard physiquement mais son adversaire n'a pas gagné un match sur le circuit professionnel depuis 2016 ! A 30 ans, le Slovène est spécialiste des Challengers. La rencontre d'aujourd'hui est donc parfaite pour Ritchie avant d'aller potentiellement retrouver Rublev au deuxième tour. Gasquet a besoin de confiance et devrait logiquement s'imposer. Difficile de parier sur un nombre de manche, tout dépendra de l'état physique du Français et de comment il ressent la balle. Si vous voulez prendre un peu plus de risques, la victoire de Gasquet en deux sets est cotée à 2.15 !



