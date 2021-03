PRONOS PARIS RMC Le pari du jour de Rolland Courbis Coupe de France

Mon pronostic : Nice ne perd pas contre Monaco et les deux équipes marquent (2.70)

Si l'on m'avait demandé mon pari il y a deux semaines, j'aurais foncé sur Monaco sans hésiter. Aujourd'hui la donne est différente. D'une part les Monégasques ont perdu à Strasbourg en championnat mettant fin à leur fabuleuse série de treize matches sans défaite. D'autre part Nice me semble beaucoup mieux avec deux victoires consécutives contre Rennes et Nîmes. Les Aiglons se sont faits du bien et se sont remis sur le droit chemin. Avec ce match chez eux en Coupe, ils partent, qui plus est, avec un léger avantage. Précisons également que l'ASM devrait se présenter sur la pelouse une équipe remaniée. C'est pourquoi je ne vois pas Nice perdre cette rencontre. Si je dois me prononcer plus précisément, je miserais sur le nul (3.90). Je pense également que les deux équipes marqueront dans cette rencontre étant donné que les attaques alignées auront belle allure !

