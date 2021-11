PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG ne perd pas contre Nice et les deux équipes marquent (1.80)

Logique que le PSG soit une nouvelle fois favori à domicile puisqu’il a remporté tous ses matches au Parc de Princes cette saison, toute compétition confondue (sept succès en Ligue 1 et deux en Ligue des champions) ! Pourtant, si une équipe peut éventuellement mettre fin à cette magnifique série, c’est bien Nice. Je ne dis pas que Paris ne gagnera pas devant son public malgré l’absence, notamment, de Neymar, mais une grosse surprise (un nul) n’est pas complètement à exclure. En effet, à force de gagner sans vraiment bien jouer, il est possible que le leader incontestable de notre championnat se fasse un jour accrocher. Nice s’est imposé cinq fois sur sept en déplacement, possède la meilleure défense de Ligue 1 et n’a encaissé que quatre buts à l’extérieur cette saison. Par ailleurs, avec les Gouiri, Delort et Dolberg, les Aiglons marquent en moyenne deux buts par match hors de leurs bases. Alors même si je pense que les Parisiens finiront par battre les Niçois, je vous conseille de vous couvrir avec le 1N et des buts de chaque côté, au cas où l’OGCN réussirait un coup dans la capitale, pour presque doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Rennes bat Lille (2.05)

Brest bat St Etienne (2.10)

Strasbourg bat Bordeaux (1.73)

Wolverhampton bat Burnley (1.90)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 25.47

