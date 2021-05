PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1 juin – match amical

Notre pronostic: la Pologne bat la Russie (2.25)

Ce soir à Wroclaw, la Pologne accueille la Russie en match de préparation à l’Euro qui débute le 11 juin. Les Polonais entreront dans la compétition le 14 à Saint-Pétersbourg face à la Slovaquie alors que les Russes disputeront leur première rencontre dans la même ville le 12 contre la Belgique. Sur ce match amical, je donne un léger avantage aux hommes de Paulo Sousa car il peuvent s’appuyer sur un potentiel offensif supérieur à celui de la Russie avec bien sûr Robert Lewandowski, le meilleur avant-centre de la planète. L’attaquant du Bayern sera bien entouré avec les Milik, Piatek ou autre Grosicki. Cette saison, à domicile, la Pologne n’a perdu que contre les Pays-Bas pour quatre victoires et un nul, face à l’Italie. De leurs côtés, les Russes ne se sont imposés en déplacement qu’en Hongrie et à Malte mais ont chuté en Turquie, en Serbie et en Slovaquie. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur la victoire polonaise pour doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

L’autre option :

K. Mladenovic bat A.K. Schmiedlova à Roland Garros (2.45)

Cote totale pour les deux paris du jour: 5.51

Pariez sur Pologne – Russie ici