PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 août - Ligue des champions

Notre pronostic: Monaco bat le Sparta Prague et Wissam Ben Yedder marque (2.15)

L'option choisie contre Nantes par Niko Kovac avec Myron Boadu, le jeune attaquant néerlandais à peine arrivé sur la Rocher, en pointe, n'a pas été concluante pour les Monégasques. J'imagine que cette fois Wissam Ben Yedder sera titularisé aux côtés de Kevin Volland. Avec ce duo si efficace la saison passée, l'ASM aura les armes pour rééditer sa performance de la semaine dernière à Prague (2-0) et ainsi confirmer son succès. Même si Monaco n'a pas besoin de gagner à Louis II pour atteindre les barrages de la Ligue des champions, le coach croate ne tolérera pas une seconde contre-performance de suite et saura motiver ses joueurs pour qu'ils offrent au public un spectacle de qualité et un résultat positif... avec la manière. Pour toutes ces raisons, je pense de les "Rouge et Blanc" s'imposeront ce soir contre les Tchèques et que WBY y sera pour quelque chose. Si j'ai raison, vous doublerez votre mise.

Fiabilité: 55 %

Les autres options:

Le Shakhtar Donetsk bat Genk (1.80)

L'Etoile Rouge gagne à Tiraspol (1.96)

Cote totale des trois paris du jour: 7.58

