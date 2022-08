PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Vitoria Guimaraes bat Hajduk Split (2.30)

Battu 3-1 à l'aller à Split, Guimaraes a un très beau challenge à relever avec l'aide de son public en Ligue Europa Conférence afin de poursuivre son parcours européen. Après avoir ouvert le score en Croatie et mené jusqu'à vingt-trois minutes de la fin, les Portugais ont craqué en fin de rencontre, possiblement pour un problème d'ordre physique. En effet, les Croates ont repris la compétition dans leur pays et ont gagné deux fois 2-0 en 1.HNL tandis que Guimaraes n'avait pas encore commencé son championnat. Depuis sa défaite sur la pelouse de l'Hajduk, le Vitoria s'est imposé 1-0 à Chaves. Et n'oubliez pas que les Hongrois de l'Akademia Puskas avaient lourdement chuté 3-0 au Portugal lors du tour précédent. Je ne vous dis pas que Guimaraes, mieux préparé, va se qualifier mais je suis convaincu qu'une victoire à domicile est tout à fait envisageable.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Le Real bat Francfort et Benzema marque (1.80)

Lucerne ne perd pas contre les Grasshoppers et les deux équipes marquent (1.80)

Cote totale pour les trois paris du jour: 7.45

