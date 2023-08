PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 août – Ligue Europa

Notre pronostic : Olympiakos bat Genk (2.05)

Genk vient de prendre un coup sur la tête en se faisant éliminer de la Ligue des champions par le Servette de Genève aux tirs au but alors que les Belges étaient favoris. Un deuxième n’est pas à exclure ce soir sur la pelouse de l’Olympiakos. En effet, les Grecs sont plus expérimentés puisqu’ils disputent la phase de poules presque tous les ans et viennent d’effectuer une bonne préparation : une seule défaite contre Norwich en cinq rencontres et un joli succès 3-1 face aux Rangers. Dans l’ambiance surchauffée du Pirée, Genk risque de souffrir au moins lors du match aller. Et ce n’est pas la défaite à domicile contre Eupen le week-end dernier en championnat qui va les rassurer. Dans ces conditions… banco sur la victoire d’Olympiakos devant son public !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Hajduk Split bat PAOK Salonique (2.05)

Arouca bat Brann Bergen (1.84)

Rosenborg bat Hearts (2.15)

Cote totale des quatre paris du jour : 16.62

Pariez sur Olympiakos - Genk ici