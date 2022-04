PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Lyon et les deux équipes marquent (2.10)

Très belle rencontre à suivre aujourd’hui à 19h. Si Lyon veut accrocher le top 4 en fin de saison voire viser encore plus haut, il faudra s’imposer chez le 4e de Ligue 1. Les Lyonnais ne sont vraiment pas bons sur le plan national et ne sont que 9e de Ligue 1. C’est très insuffisant. Les Gones ont eu beaucoup de mal contre Angers et sont imposés à l’arrache (3-2). Cette semaine en Ligue Europa, malgré le carton rouge reçu par West Ham juste avant la pause, les Lyonnais se sont retrouvés menés au score sur la pelouse de West Ham avant d’égaliser. Les Strasbourgeois se sont eux reposés depuis une semaine en ne jouant pas de coupe d’Europe. Ils arrivent frais et en confiance avec une série de huit rencontres sans défaite dont une victoire à la Meinau contre Lens le week-end passé. Je pense qu’ils peuvent réaliser un bon résultat. Je miserais donc sur le 1N avec les deux équipes qui marquent pour un peu plus que doubler la mise !

