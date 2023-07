PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 juillet – Wimbledon WTA

Notre pronostic : au moins 23 jeux entre Jabeur et Kvitova (1.80)

Voilà une rencontre très difficile à pronostiquer. Petra Kvitova joue un tennis exceptionnel sur herbe cette année. La Tchèque a gagné ses 8 matches sur cette surface, remportant au passage le tournoi de Berlin à la fin du mois de juin. Après un premier tour compliqué à Wimbledon, contre Jasmine Paolini, elle a fait le travail contre Sasnovich et Stefanovic. Elle part ainsi favorite aujourd’hui. Pourtant, rien ne sera facile contre la dernière finaliste du tournoi. En effet, Ons Jabeur montre une nouvelle fois qu’elle veut aller au bout. Facile vainqueur de Frech et Bai, elle a connu plus de difficultés contre Andreescu. Mais la Tunisienne est en mission, ce qui se ressent sur les courts. Difficile donc de savoir qui gagnera ce duel mais un match marathon est tout à fait envisageable.

