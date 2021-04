PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Rennes ne perd pas contre Nantes, les deux équipes marquent (2.30).

Suite de la 32e journée de Ligue 1 ce dimanche avec ce magnifique choc entre Rennes et Nantes. Le 7e contre l’avant-dernier du championnat. Avantage donc aux hommes de Bruno Génésio qui n’ont perdu aucun de leurs 3 derniers matches. Ils auront quand même à cœur de reprendre leur marche en avant puisqu’ils restent sur un nul à Reims (2-2) avec un doublé de Serhou Guirassy. Ce groupe semble de plus en plus dangereux dans le secteur offensif avec aussi Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Autant dire que la mission s’annonce compliquée pour des Nantais qui n’ont remporté qu’une seule de leurs 6 dernières rencontres. Mais qui dit derby breton, dit forcément match équilibré. C’est pourquoi je vous conseille de ne prendre aucun risque en misant sur Rennes qui ne perd pas face à Nantes et les deux équipes qui marquent!

