PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 avril – Ligue 2

Notre pronostic : le Paris FC bat Dijon (1.98)

Les Parisiens ne doivent rien lâcher en cette fin de saison s’ils veulent terminer 2e de Ligue 2 et monter directement à l’échelon supérieure. La dynamique n’est pas bonne du tout avec seulement un point pris lors des trois dernières journées avec notamment une défaite très inquiétante à Nancy, lanterne rouge (3-0). Il ne faut surtout pas gâcher cette belle saison en s’écroulant complètement. Attention à Dijon qui est dans une très bonne période et n’a plus perdu depuis cinq rencontres. Les Dijonnais ont quasiment assuré leur maintien et jouent sans pression. Cependant, à Charléty, je vois le PFC s’imposer comme il l’a fait lors de quatre de ses cinq dernières réceptions. Un beau pari pour presque doubler la mise !

