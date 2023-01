PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco s'impose à Lorient (1.90)

Rien ne va plus pour Lorient au Moustoir ! Les Merlus restent sur trois revers consécutifs à domicile: 1-2 contre Nice et Paris puis 0-2 face à Montpellier ! Pas tellement rassurant avant d'accueillir Monaco, deuxième meilleure équipe à l'extérieur cette saison avec un bilan remarquable de six victoires, un nul au Parc des Princes et une défaite 4-3 à Lille. Depuis la reprise post Coupe du monde, les Monégasques ont pris six points sur six sans vraiment briller (3-2 à Auxerre et 1-0 contre Brest) alors que les Bretons ont chuté 2-0 devant leur public contre Montpellier et gagné 2-1 à Angers, lanterne rouge de Ligue 1 qui enchaîne les revers... neuf de suite en championnat ! Par ailleurs, l'ASM reste sur 80 % de victoires au Moustoir en huit ans. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance au club de la Principauté en Bretagne pour doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

