PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 juillet - Euro (F)

Notre pronostic : les deux équipes marquent entre l'Angleterre et la Norvège (1.85)

C'est le choc de ce groupe A ! L'Angleterre a réalisé un très bon premier match à domicile face à l'Autriche. Mais, malgré une nette domination, les joueuses de Sarina Wiegman l'ont emporté par la plus petite des marges, grâce à un but de Bethany Mead. Il faudra se montrer plus réaliste aujourd'hui, à Brighton, devant une excellente Norvège, qui n'a laissé aucune chance à l'Irlande du Nord. Si Ada Hegerberg n'a pas marqué pour son grand retour en compétition officielle après cinq ans d'absence, elle a grandement participé au festival offensif de son équipe : un succès 4-1 en ayant déjà plié le match en première période (3-0). S'il est difficile de se prononcer sur un vainqueur, je vois les deux nations marquer au cours de cette rencontre (1.85).

