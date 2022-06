PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic: l'Angleterre ne perd pas contre l'Italie et Kane ou Mount marque (1.90)

Les Anglais ont mal débuté la Ligue des Nations en s'inclinant, à la surprise générale, en Hongrie (2-1). Ils ont ensuite montré qu'il ne s'agissait sûrement que d'un accident puisqu'ils ont pris un point en Allemagne (1-1) lors de la deuxième journée. Si l'Angleterre veut poursuivre son aventure et tenter de remporter enfin un trophée après 56 ans d'attente (Coupe du monde 1966), elle doit impérativement gagner ce soir à Wembley contre l'Italie et prendre en quelque sorte une revanche après la finale de l'Euro 2020 perdue aux tirs au but. La mission n'a rien d'impossible face à des Azzurri en pleine reconstruction. En effet, lors de sa victoire contre la Hongrie (2-1), la Squadra Azzurra n'a aligné d'entrée que deux finalistes de la finale de juillet 2021: Donnarumma et Barella ! Sur le papier, les Anglais me semblent supérieurs mais ils devront le montrer sur le terrain. Gareth Southgate comptera sur Harry Kane, auteur d'une fin de saison exceptionnelle avec Tottenham, pour tromper la défense italienne. Afin de se couvrir, je vous propose le 1N avec Kane ou Mount buteur pour tenter de doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

La Roumanie bat la Finlande (2.25)

La Belgique ne perd pas au Pays de Galles et les deux équipes marquent (2.05)

Cote totale pour les trois paris du jour: 8.76

Pariez sur Angleterre - Italie ici