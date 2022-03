PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 mars – Eredivisie – Pays-Bas

Notre pronostic: l’Ajax s’impose à Cambuur et les deux équipes marquent (2.00)

L’Ajax n’a pas fait de détail à l’aller: 9-0 contre Cambuur ! La victoire du leader chez le 8e du championnat des Pays-Bas ne fait pour moi aucun doute. Les Amstellodamois présentent un excellent bilan en 2022 avec neuf succès, un nul à Benfica en LDC, et un revers, très surprenant, sur la pelouse de Go Ahead Eagles le 27 février. Imaginer deux défaites consécutives de l’Ajax en déplacement me semble très farfelu. En revanche, penser que les partenaires de Sébastien Haller puissent encaisser un but n’a rien d’incongru, surtout dans le championnat européen le plus ouvert. En effet, Cambuur n’est jamais resté muet à domicile cette saison et a marqué en moyenne deux fois par rencontre devant son public. Alors même si l’Ajax n’a encaissé que quatre buts à l’extérieur depuis le début de la compétition, je vous propose de parier sur les visiteurs avec des buts de chaque côté pour essayer de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Benfica bat Vizela par au moins deux buts d’écart et sans encaisser de but (2.30)

L’Atletico bat Cadix par au moins deux buts d’écart (1.84)

Nordsjaelland bat Sonderjyske (1.86)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 15.74

