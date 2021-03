PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 mars Ligue Europa

Notre pronostic: 1N et les deux équipes marquent entre Man. Utd et le Milan AC (1.96)

Quelle affiche ! Digne d’une finale de Ligue des champions des années 1990/2000. Les deux clubs en reconstruction doivent se contenter de la Ligue Europa mais vont très vite retrouver la grande Coupe d’Europe, dès la saison prochaine. Ces deux clubs mythiques auraient sûrement préféré se retrouver en finale de de cette compétition mais le sort en a décidé autrement. Les Mancuniens et les Milanais brillent surtout à l’extérieur cette saison ce qui complique la tâche des parieurs. Je vous propose donc de vous couvrir sur ce choc avec un double chance: 1N et des buts de chaque côté. Au tour précédent, les Red Devils ont été accroché par la Real Sociedad (0-0) après avoir remporté l’aller (4-0) mais c’était sur terrain neutre. Ce soir le match aura bien lieu à Old Trafford où MU n’a gagné que six rencontres sur treize en Premier League et a été battu par le PSG en Ligue des champions. De leur côté, les Rossoneri voyagent très bien (2-2 à Belgrade au tour précédent, 1-0 à Prague, 1-1 à Lille et 3-1 au Celtic Park en phase de poule). En Série A, les partenaires de Zlatan n’ont perdu qu’une seule fois en déplacement, pour un nul et… onze victoires ! En championnat, ils marquent cependant un peu le pas puisqu’ils restent sur seulement deux succès en cinq journées. Je ne les voient donc pas gagner à Old Trafford… mais marquer oui !

Fiabilité : 55 %

