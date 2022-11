PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas contre Nice et les deux équipes marquent (1.98)

Battu lors de l’Olympico (1-0), Lyon a encore un adversaire européen sur sa route pour la dernière journée avant la Coupe du Monde, l’OGC Nice. Les deux clubs réalisent une première partie de championnat semblable avec 20 points pour l’OL et un de moins pour les Aiglons. Ces derniers voudront essayer de perpétuer leur belle série de six rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. Les Niçois restent en plus sur deux victoires en Ligue 1 à Lorient (2-1) puis contre Brest (1-0). Cependant, il va être difficile de s’imposer à Lyon. L’Olympique Lyonnais est très bon à domicile avec cinq victoires un nul et une défaite et même si ces deux accrocs ont eu lieu récemment contre le PSG (0-1) et Toulouse (1-1), je pense que les joueurs de Laurent Blanc ne perdront pas ce soir. Je vois tout de même Nice leur poser des problèmes en marquant pour quasiment doubler la mise.

