PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 août - Conference League

Notre pronostic: le Partizan Belgrade bat Sotchi (1.96)

L'égalisation de Ricardo à la 73e minute du match aller à Sotchi (1-1) permet au Partizan de se retrouver en ballotage favorable avant le retour à domicile. Quand on connaît la ferveur du public serbe à Belgrade, on peut légitimement s'inquiéter pour les Russes qui, contrairement à leurs adversaires du jour, n'ont pratiquement aucune expérience européenne. Par ailleurs, le Partizan a parfaitement commencé son championnat avec quatre victoires en quatre journées (14 buts inscrits et 1 seul encaissé). Trois fois sur quatre, le leader de la Superligue a marqué quatre buts. Je ne pense pas que cela sera le cas contre Sotchi, qui a chuté 1-0 à Novgorod en ouverture de la saison russe avant de se reprendre en gagnant à Grozny et contre Yekarinburg, mais je vois vraiment mal le Partizan ne pas s'imposer chez lui.

Fiabilité: 55 %

Les autres options:

Astana bat KuPS (1.84)

Rijeka bat Hibernian (2.05)

Osijek bat le CSKA Sofia (1.88)

R. Kazan bat R. Czestochowa (1.90)

Cote totale des cinq paris du jour: 26.41

Pariez sur Partizan - Sotchi ici