PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 février Liga – Espagne

Notre pronostic: le Celta Vigo bat Elche et Iago Aspas marque (2.05)… s’il joue

Après trois nuls consécutifs dont le dernier très impressionnant (2-2) sur la pelouse de l’Atletico de Madrid, leader incontesté de Liga avec cinq longueurs d’avance sur le Real Madrid et deux matches de plus à disputer, le Celta a de bonnes chances de renouer avec la victoire lors de la venue d’Elche, avant-dernier du championnat d’Espagne. Le promu n’a remporté que trois rencontres depuis le début de la compétition et n’a plus connu les joies de la victoire depuis fin octobre dertnier. Comme Iago Aspas, l’attaquant international espagnol de Vigo, est le meilleur buteur de son club avec 9 réalisations, on peut envisager légitimement qu’il soit une nouvelle fois décisif contre Elche pour que vous puissiez doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 55 %

