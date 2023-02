PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas à Lyon et les deux équipes marquent (2.35)

Les Lyonnais vont beaucoup mieux et sont sur une belle série de cinq rencontres sans défaite avec une qualification en quart de finale de Coupe de France en battant le LOSC aux tirs au but. Il faudrait donc continuer sur cette dynamique en championnat car les « Gones » ne sont que 9e avec huit points de retard sur le top 5 et quatorze sur leur adversaire du soir, Lens. Le Racing est dans une mauvaise période avec trois rencontres sans succès mais les Sang-et-Ors se sont eux aussi imposés en coupe, aux tirs au but, à Lorient. Cela pourrait leur redonner confiance. Je pencherais plutôt de leur côté pour cette rencontre et me couvrirais avec le N2 et les deux équipes marquent pour une cote de 2.35 !

Les autres options :

Toulouse ne perd pas contre Rennes et au moins deux buts (1.96)

Manchester United gagne à Leeds (1.90)

L’Atletico de Madrid ne perd pas sur la pelouse du Celta Vigo et moins de 2,5 buts (1.86)

Le FC Barcelone gagne à Villarreal (1.78)

La Juventus bat la Fiorentina (1.84)

Cote totale des six paris du jour : 53.31