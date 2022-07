PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : Qarabag ne perd pas face au Lech Poznan et les deux équipes marquent (2.30)

Qarabag sera dans la peau du chasseur pour cette seconde manche. Pourtant légèrement dominateur à l'aller, le champion d'Azerbaïdjan s'est incliné sur la pelouse du Lech Poznan (0-1). Une contre-performance qui l'obligera donc à pratiquer un football offensif devant son public. Mais les joueurs de Gurban Gurbanov peuvent être optimistes alors qu'ils n'ont plus connu la défaite à domicile depuis la fin du mois de février, face à Marseille. Surtout, ils ont inscrit un total de trente-quatre buts sur leurs neuf dernières réceptions, pour seulement cinq encaissés. Son adversaire n'est pas non plus en reste à l’extérieur. En effet, le Lech Poznan a réalisé une fin de saison en boulet de canon, remportant six de ses sept derniers déplacements dans les compétitions nationales. Le champion de Pologne risque de subir ce soir mais pourrait profiter des contre-attaques pour trouver le chemin des filets. Je miserais donc sur Qarabag qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari coté à 2.30.

