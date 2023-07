PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 juillet – Wimbledon WTA

Notre pronostic : Rybakina bat Jabeur et plus de 18,5 jeux (1.82)

C’est le remake de la finale de l’an passé ! L’affiche avait tenu toutes ses promesses et il est bien probable que ce soit de nouveau le cas aujourd’hui. Ons Jabeur aura évidemment un sentiment de revanche, elle qui était favorite l’année dernière avant de finalement s’incliner en 3 sets. La Tunisienne a été impressionnante au tour précédent contre une Kvitova pourtant en pleine forme. Un succès expéditif 6-0 / 6-3 qui prouve qu'elle est en mission à Wimbledon. Mais Elena Rybakina garde une main posée sur son trophée. La tenante du titre fait de nouveau un travail formidable et a, de plus, bénéficié de l’abandon de Beatriz Haddad Maia, il y a deux jours, au bout de seulement 20 minutes de match. Plus fraiche physiquement, la Kazakhe prouve qu’elle est bien à sa place, dans le top 3 mondial. S’il faut s’attendre à un duel très équilibré, Rybakina a les arguments pour s’imposer de nouveau.

