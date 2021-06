PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 juin - finale dames Roland Garros

Notre pronostic: Anastasia Pavlyuchenkova bat Barbora Krejcikova (2.10)

Finale totalement inédite et très surprenante aujourd'hui à Roland Garros entre Pavlyuchenkova (32e) et Krajcikova (33e) ! La Tchèque reste sur onze victoires d'affilée puisqu'elle a remporté le tournoi de Strasbourg avant de venir à Paris. J'ai peur qu'elle finisse par payer l'accumulation des matches surtout après avoir éliminé Sakkari jeudi en trois manches (9-7 au 3e set en 3h18). Quant à Anastasia Pavlyuchenkova, elle pourra compter sur une plus grande expérience que Krajcikova, même si ce sera aussi pour elle une première en finale d'un Grand Chelem. La Russe devrait aussi être plus fraîche que son adversaire car sa 1/2 finale contre Zidansek n'a duré qu'une heure et demi, plus tôt dans l'après midi de jeudi. Enfin, Pavlyuchenkova a réussi un parcours exceptionnel en sortant Sabalenka et Azarenka, deux des favorites du tournoi, avant d'éliminer Rybakina, la tombeuse de Serena Williams. Je vous propose donc de parier sur une victoire de la Russe pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité: 50 %

