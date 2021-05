PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 mai – Liga – Espagne

Notre pronostic: l’Atletico de Madrid bat la Real Sociedad et Luis Suarez marque (2.25)

Les Colchoneros, leaders de Liga (77 points) après un bon 0-0 au Nou Camp, comptent deux longueurs d’avance sur leurs poursuivants, le Real et le Barça, à trois journées de la fin. L’Atletico a son destin en main pour être sacré champion d’Espagne et ne devrait pas lâcher de points face à la Real Sociedad (5e) qui vient de perdre récemment à Huesca et à Grenade des adversaire beaucoup plus faible de l’Atletico. Les Madrilènes restent sur quatre succès consécutifs dans la capitale espagnole et viseront bien sûr la passe de cinq pour conserver leur fauteuil de leader. J’imagine vraiment mal un coup de Trafalgar des Basques au Wanda Metropolitano, surtout qu’ils restent sur six défaites et un nul à Madrid. Et comme Luis Suarez, meilleur buteur du club, n’a pas marqué depuis quatre matches, je ne serais pas étonné que l’attaquant uruguayen retrouve le chemin des filets ce soir pour cette rencontre capitale dans la course au titre. Si j’ai raison, vous doublerez votre mise.

Fiabilité : 50 %

