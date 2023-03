PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille bat Strasbourg et plus de 2,5 buts dans le match (1.90)

L’Olympique de Marseille s’est bien repris après la double claque reçue face à Paris et Annecy. Les Phocéens ont réalisé un match solide à Rennes et sont parvenus à s’imposer sur le plus petit des scores. Igor Tudor sait tirer le meilleur de ses joueurs sur le plan collectif, et notamment de son milieu de terrain, composé du duo Rongier-Veretout en grande forme. Mais les Marseillais connaissent des difficultés à domicile depuis plus d’un mois. Le faux pas est donc interdit face à un adversaire qui lutte pour son maintien en Ligue 1. Car si Strasbourg va mieux en 2023, rien n’est sûr pour cette fin de saison. Les Alsaciens ont fait appel à Frédéric Antonetti pour sauver le navire. Et le technicien corse peut tout de même compter sur un effectif très intéressant et capable de très belles choses si la confiance revient. Marseille devrait tout de même s’imposer à domicile mais plusieurs buts sont à prévoir au Vélodrome ce soir.

