PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : l’Italie s’impose face à la Suisse sans encaisser de but (2.20)

On peut parler de finale dans ce groupe C. L’Italie et la Suisse sont, respectivement, première et deuxième de la poule avec le même nombre de points. C’est la différence de buts qui bénéficie aux Italiens. Il restera une journée après cette rencontre pour les deux sélections. La Squadra Azzurra part donc avec un léger avantage et peut se contenter de ne pas perdre. La Nati, elle, voudra aller chercher dans l’idéal une victoire pour avoir son destin entre les mains avant de recevoir la Bulgarie lundi soir. Je pense que l’on va assister à un match très tendu et fermé. Privé d’Embolo, je ne vois pas les Suisses marquer. Je vous propose donc de jouer la victoire de l’Italie sans encaisser de but pour plus que doubler la mise !

Les autres options :

L’Autriche bat Israël et au moins deux buts dans la rencontre (1.80)

L’Argentine ne perd pas en Uruguay et moins de 2,5 buts (1.86)

L’Angleterre bat l’Albanie par au moins trois buts d’écart (1.96)

Le Danemark bat les Iles Féroé par au moins quatre buts d’écart (1.88)

Cote totale des cinq paris du jour : 27.42