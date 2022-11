PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Toulouse et au moins trois buts (1.96)

Après un nul très heureux à Lille (1-1), les Rennais se doivent de se reprendre et de montrer beaucoup plus de choses à leurs supporters. Sur la pelouse du LOSC, ils ne sont parvenus qu’à tirer deux fois au but dont le pénalty décisif frappé par Bourigeaud. Une piètre performance qu’il faudra vite oublier ce soir dans un match qui pourrait nous offrir un beau spectacle. Rennes est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière celle du PSG et reçoit une équipe toulousaine qui réussit son retour dans l’élite pour le moment même si les derniers résultats ne sont pas bons avec deux défaites de suite contre Monaco et à Lens. Avec les carences défensives du TFC je me dis que les Bretons vont l’emporter et je vois au moins trois buts dans la rencontre pour presque doubler la mise !

Pariez sur Rennes – Toulouse ici !

Les autres options :

Lens bat Clermont par au moins deux buts d’écart (2.05)

Leipzig gagne à Brême et au moins deux buts (1.98)

Tottenham bat Leeds et au moins trois buts (2.10)

Naples bat l’Udinese par au moins deux buts d’écart (2.05)

Cote totale des cinq paris du jour : 34.25