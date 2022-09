PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 septembre – Ligue 2

Notre pronostic : Metz ne perd pas face à Guingamp et les deux équipes marquent (2.30)

Victoire obligatoire pour les deux équipes dans cette affiche du haut de tableau. Metz a l’effectif pour réaliser une excellente saison mais manque cruellement de constance. C’est notamment à domicile que les Lorrains doivent reprendre leur marche en avant, eux qui n’ont pris qu’un seul point sur leur deux dernières rencontres à Saint-Symphorien. En face, Guingamp marque le pas. Les Bretons ne parviennent plus à enchaîner les bons résultats et continuent de chuter au classement. Auteurs de belles performances à l’extérieur, à l’image de ce succès à Bordeaux (1-0), ils ont toutefois les qualités nécessaires pour embêter leur adversaire du soir. Si Metz ne devrait pas perdre à domicile, un résultat nul n’est pas à exclure. Je vois d’ailleurs les deux écuries marquer.

