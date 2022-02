PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 février - Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Lorient et Ben Yedder buteur (1.98)

Monaco doit viser plus haut. Le club de la principauté n'a perdu qu'une seule de ses neuf dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Les joueurs de Philippe Clément sont, de plus, particulièrement à l'aise à Louis II, où ils n’ont plus connu la défaite depuis le 11 septembre. Le technicien belge peut surtout compter sur un Wissam Ben Yedder en feu depuis le début de l'année, avec sept buts inscrits en cinq rencontres ! En face, Lorient a mis fin à une terrible série de quinze matches sans victoire en Ligue 1 après son succès face à Lens le week-end dernier. Si les Merlus respirent un peu avec cette victoire, ce déplacement à Monaco tombe très mal pour enchaîner. N'ayant toujours pas remporté la moindre rencontre en déplacement, je ne vois pas les joueurs de Christophe Pelissier prendre un point à Louis II. C'est pourquoi je miserais sur un succès monégasque avec un but de Ben Yedder (1.98).

