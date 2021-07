PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 juillet Brésil - Copa Libertadores

Notre pronostic: Boca Juniors bat l’Atlético Mineiro (1.98).

Suite de la Copa Libertadores ce mardi avec en huitième de finale Boca Juniors qui affronte l’Atlético Mineiro. La dynamique semble être en faveur du club de Belo Horizonte qui a remporté ses 3 derniers matches. Contre Flamengo (1-0), Cuiaba (1-0) et l’Atlético Goianiense (4-1). En attaque cette équipe se repose surtout sur Hulk et Savarino. Mais attention parce que Boca Juniors sera revanchard après sa défaite en demi-finale de première division contre le Racing (0-0 TAB 4-2). Cette équipe a l’habitude des grands rendez-vous. Juste avant, elle a d’ailleurs réussi à s’imposer contre River Plate ou encore Barcelone. La défense à 5 composée de Capaldo, Zambrano, Lopez, Izquierdoz et Fabra semble toujours très solide. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une victoire de Boca Juniors contre l’Atlético Mineiro!

Les autres options :

Le Flora Tallinn bat les Hibernians FC (1.92)

Le NS Mura bat le Shkendija Tetovo (1.98)

Cote totale pour les trois paris du jour : 7.53

