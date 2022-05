PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 mai – Championship – Playoffs d’accession - Angleterre

Notre pronostic : Huddersfield ne perd pas à Luton et au moins un but (1.80)

En finissant respectivement à la 6e et à la 3e place de Championship, Luton et Huddersfield jouent leur premier duel ce soir. Ce match aller est donc très important avant le retour qui aura lieu dans trois jours. Lors des confrontations en saison régulière, Huddersfield l’a emporté à domicile et a pris un point après le score nul et vierge à l’extérieur. C’est pourquoi je pencherais plutôt vers le N2 pour ce match. De plus, la série est dingue pour les visiteurs qui restent sur sept rencontres sans défaite dont six victoires. Je ne pense pas que l’on verra un 0-0 et donc je rajouterais le fait qu’il y ait au moins un but pour une cote de 1.80 !

Pariez sur Luton Town – Huddersfield ici !

Les autres options :

Almeria gagne chez la Real Sociedad B (1.98)

Le Shelbourne Dublin bat Drogheda (2.00)

Dundalk bat les Bohemians (1.98)

Cote totale des trois paris du jour : 14.11