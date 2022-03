PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Monaco et les deux équipes marquent (2.20)

Défaits à Braga (2-0), les Monégasques ont pris un sacré coup sur la tête en Ligue Europa. Tout n’est pas fini car Monaco peut remonter ce handicap au retour mais cela exige un maximum de concentration. Auront-ils la tête à cette rencontre à Strasbourg ? Le Racing est dans une très grande forme en cette année 2022 avec un bilan de six victoires, une défaite et trois nuls. Cependant, les Strasbourgeois ont partagé les points lors des trois dernières journées contre Nice, à Saint-Etienne et à Reims. Difficile donc de se ruer sur leur victoire cet après-midi. Je me couvrirais avec le 1N. je pense que l’on verra des buts des deux côtés également car il y a de très bons éléments offensifs de part et d’autre.

Pariez sur Strasbourg – Monaco ici !

Les autres options :

Lens gagne à Metz (1.90)

Lyon bat Rennes (2.10)

L’Eintracht Francfort bat Bochum (1.88)

Le Betis Séville ne perd pas contre Bilbao et les deux équipes marquent (2.10)

Cote totale des cinq paris du jour : 34.66