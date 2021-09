PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 septembre Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse l’emporte au Havre (2.10)

Les Toulousains sont sur un nuage depuis le début de saison. Frustrés l’année dernière lors des barrages fac à Nantes, les joueurs du TFC s’en sont très bien remis avec un nul lors de la 1ère journée et cinq victoires consécutives ensuite. La volonté est très claire : prendre une des deux premières places en fin de saison pour accéder directement à la Ligue 1. Les Havrais n’ont évidemment pas le même état de forme bien que celui-ci soit bon avec une seule défaite en six journées. C’était face au Paris FC (1-2). Le HAC n’a remporté que deux rencontres et pointe à la 12e place du classement. Je pense que le club de Toulouse est largement meilleur et c’est pourquoi je le vois s’imposer pour plus que doubler la mise (2.10) !

