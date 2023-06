PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 juin – Ligue des Nations – ½ finale

Notre pronostic : les Pays-Bas battent la Croatie (2.00)

Les « Oranje » ont l’avantage de jouer le « Final Four » de la Ligue des Nations à domicile et l'objectif est de remporter le Trophée. Ils accueillent la Croatie ce soir en 1/2 finale au « Kuip », le stade du Feyenoord de Rotterdam et seront soutenus par plus de 50000 supporters. Le bilan des Bataves cette saison (6 victoires, 2 nuls et 1 revers) est très satisfaisant puisqu’ils ont atteint les ¼ de finale de la Coupe du monde, éliminés par l’Argentine aux tirs au but. La seule défaite des Pays-Bas (4-0), avec une équipe bis pour cause de blessures, a été concédée en France lors de la première journée des qualifications pour l’Euro 2024. Depuis les Néerlandais ont dominé logiquement Gibraltar 3-0. La Croatie n’a elle aussi perdu qu’un seul match, toujours contre l’Argentine, en ½ finale de la Coupe du monde sur le score de 3-0. En 2023, les Croates ont mal débuté leur campagne qualificative pour le prochain Euro en concédant un nul 1-1 à domicile face aux Pays de Galles mais se sont bien repris en s’imposant 2-0 en Turquie. Avec les Gakpo, Weghorst, Simons, de Jong, Dumfries, Aké et autre van Dijk, les « Oranje » devraient réussir à se qualifier pour la finale de cette LDN, ce qui vous permettrait de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

Pariez sur Pays-Bas - Croatie ici