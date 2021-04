PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 avril Ligue Europa

Notre pronostic : victoire d’Arsenal contre le Slavia Prague avec au moins deux buts dans la rencontre (2.00)

Pas le droit à l’erreur pour les Gunners ! En ayant concédé le nul (1-1) en toute fin de rencontre à l’Emirates, les Londoniens sont donc dans une position défavorable pour aborder ce match retour à Prague. Il leur faut donc absolument marquer un but pour se qualifier. Largués en championnat, la Ligue Europa est maintenant le principal objectif des joueurs de Mikel Arteta qui doivent la remporter pour accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour cela il faut réagir et gagner cette rencontre qui sera difficile. Le Slavia n’a pas perdu depuis le 10 décembre. C’était en Coupe d’Europe contre le Bayer Leverkusen (4-0). Je les vois perdre cette fois encore face à Arsenal qui vient avec de l’envie. C’est pourquoi je vous conseille la victoire des Gunners avec au moins deux buts dans la rencontre pour faire gonfler la cote et doubler la mise !

