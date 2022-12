PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 décembre - Liga 1 - Roumanie

Notre pronostic: le Steaua ne perd pas contre Cluj et les deux équipes marquent (2.40)

Choc entre deux prétendants au titre lors de la 9e journée du championnat de Roumanie ! Le Steaua (3e à neuf longueurs du leader Constanta) accueille Cluj (2e avec six points d'avance sur l'équipe de Bucarest). S'il ne s'impose aujourd'hui, il sera bien distancé dans la course au titre, mais en cas de succès le Steaua pourrait toujours espérer. Quant au CFR, une victoire dans la capitale lui permettrait de revenir à hauteur du Farul Constanta. Je donnerais un léger avantage au club qui reçoit car il aura le soutien de son public mais aussi parce qu'il n'a pas perdu une seule des trois confrontations en 2022: 3-3 et 3-1 à Bucarest mais aussi 1-1 à Cluj. Enfin, le FCSB reste sur cinq succès consécutifs et ne compte aucune défaite à domicile. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour largement doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Les Rangers battent Hibernian par au moins deux buts d'écart (1.78)

AEL Limassol s'impose sur la pelouse de Paralimni (2.10)

Cote totale pour les trois paris du jour: 8.97

