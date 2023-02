PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 février – Premier League

Notre pronostic : Man. City ne perd pas sur la pelouse d’Arsenal et les deux équipes marquent (2.15)

Et si Arsenal perdait ce soir son fauteuil de leader ? Après avoir dominé toute la première partie de la saison, les Gunners peuvent se faire rejoindre au classement et même dépasser au goal-average en cas de défaite contre Manchester City. Les Londoniens auraient cependant encore un match de retard à disputer pour reprendre trois longueurs d’avance mais les Cityzens prendraient un gros avantage psychologique dans la course au titre. Comme ils présentent un excellent bilan à l’Emirates ces dernières années - sept victoires, un nul et deux défaites toute compétition confondue – on peut s’inquiéter pour l’actuel leader. En championnat, Arsenal n’a plus battu City depuis six ans. Et ce ne sont pas les récents résultats des hommes de Mikel Arteta qui peuvent inciter à l’optimisme. En trois semaines, ils viennent de chuter en Coupe contre leurs adversaires du jour (1-0), puis à Everton (1-0) en Premier League, avant de concéder un nul (1-1) sur leur pelouse face à Brentford. Leur inefficacité en attaque pourrait poser problème lors de ce choc décisif. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le N2 et les deux équipes marquent pour doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

