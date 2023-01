PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG gagne à Rennes et plus de 2,5 buts dans la rencontre (2.05)

Battu à Clermont, Rennes a, de plus, vu deux de ses joueurs se faire expulser : Bourigeaud et Omari. Des absences qui auront leur importance avec la réception du PSG. Les Bretons sont donc très affaiblis avec également les blessures de Terrier, de Santamaria et de Xeka et vont souffrir face à des Parisiens qui retrouvent leur trio magique. Kylian Mbappé, en effet, est de retour de vacances et devrait jouer aux côtés de Neymar et Messi, buteur cette semaine face à Angers. Je m’attends à un match sérieux du leader sur la pelouse du 4e. Je pense même que l’on verra des buts. La défense parisienne n’étant pas très solide, je miserais ainsi sur le fait qu’il y ait au moins trois réalisations dans la rencontre. Cela, cumulé à la victoire du club de la capitale, nous donne une cote de 2.05 !

