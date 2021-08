PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 août Ligue 2

Notre pronostic : le PFC s’impose face à Auxerre (2.30)

Auteur d’un début de saison parfait avec trois victoires en trois journées, le PFC voudra continuer sur cette voie en remportant un quatrième match consécutif. Après une démonstration contre Grenoble lors du week-end d’ouverture de cette Ligue 2, les Parisiens ont enchaîné avec des succès face à Dunkerque et au Havre sur le score de deux buts à un. 5e lors de la saison dernière et éliminé en playoff par les Grenoblois, le Paris FC rêve d’accéder à l’élite. Rêve partagé par l’AJA qui réalise aussi un très bon début de saison avec sept points pris sur neuf possibles. Seul accroc, ce nul, la semaine dernière face à Ajaccio (0-0). On risque de voir un très beau match de football ce soir. Je pense tout de même que les Parisiens ont les clés, à domicile, pour s’imposer. Un pari très bien coté à 2.30 !

