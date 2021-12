PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 décembre – Coupe de France

Notre pronostic: Strasbourg s’impose à Valenciennes (1.95)

Valenciennes, 17e et premier non relégable en Ligue 2, ne fait bien sûr pas de la Coupe de France un objectif principal et pense avant tout à prendre des points en championnat pour rester en dehors de la zone rouge, voire de s’en éloigner le plus possible. Les Valenciennois ont déjà perdu six fois sur neuf au stade du Hainaut, n’ont inscrit que trois buts lors de leurs six dernières rencontres à domicile et viennent de chuter lourdement (4-1) devant leur public face au Paris Football Club. Tout cela n’est pas vraiment rassurant avant de recevoir Strasbourg, 7e de Ligue 1, qui était invaincu depuis près de deux mois avant de se faire surprendre à la Meinau par Marseille dimanche. Les Alsaciens n’ont chuté qu’à Rennes lors de leurs six derniers déplacements en Ligue 1 et ont largement les armes pour passer l’obstacle des 1/32e de finale de la Coupe de France à Valenciennes. Si j’a vu juste, vous doublerez votre mise !

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Chelsea bat Everton 1-0/2-0/3-0 (2.15)

Liverpool bat Newcastle, Salah et Jota marquent (2.45)

Cote totale pour les trois paris du jour: 10.03

