PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 décembre – Coupe de la Ligue – Portugal

Notre pronostic : le FC Porto bat Vizela sans encaisser de but (2.00)

Pendant la Coupe du Monde, certaines compétitions continuent comme la Coupe de la Ligue au Portugal. Le FC Porto joue son troisième match de poule et peut s’assurer la qualification pour le tour suivant avec une victoire. Un nul pourrait suffire si le CD Mafra ne gagne pas par au moins deux buts d’écart sur la pelouse de Chaves. Les Portuans ont donc toutes les cartes en mains pour y parvenir. Je ne les vois pas craquer. L’équipe est encore belle malgré les absents qui étaient au Mondial. Je pense que Porto devrait s’imposer et même sans encaisser de but. Vizela a réalisé deux nuls pour le moment contre les deux clubs les plus faibles. Un pari qui vous permettrait de doubler la mise !

